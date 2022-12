Sembrava tutto ormai finito. Una storia d'amore che dura da 18 anni da quando Sergio Busquets approdò alla Masia nel settore giovanile del Barcellona. Il suo contratto già ridiscusso al ribasso nel corso delle annate condizionate dalla pandemia Covid è in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e, almeno fino ad oggi, era destinato a non essere rinnovato.



E invece, riporta Mundo Deportivo, qualcosa è cambiato, soprattutto grazie a Leo Messi. Sì, il grande ex che oggi è lontano dalla Catalogna e ci rimarrà. Il mancato ritorno a Barcellona la prossima estate e anche il sempre più probabile rinnovo col PSG che allontanerà l'avventura in MLS danno più spazio a Busquets per prolungare il suo contratto in Blaugrana.



L'obiettivo di Busquets è infatti quello di chiudere la carriera accanto a Messi che sia negli Stati Uniti o al Barcellona, ma la permanenza della Pulce al PSG dà margine anche al club catalano per intervenire nel monte ingaggi facendo un passo verso il proprio centrocampista e capitano. Con Xavi come sponsor e un incontro sempre più vicino.