Il Barcellona ha rilasciato un comunicato in merito alla vicenda legata alla vendita dei Barca Studios e alle indiscrezioni secondo cui Gerard Piqué, avrebbe formulato una proposta per l'acquisizione di alcune quote.



IL COMUNICATO - Alla luce delle informazioni pubblicate oggi sul quotidiano "Ara", dal titolo "Laporta negó Barça Studios a Piqué", l'FC Barcelona nega fermamente che il presidente del Club abbia mai ricevuto un'offerta per l'acquisto di parte del Barça Studios dal giocatore della prima squadra Gerard Piqué o la sua compagnia. Il Club trova molto deplorevole la diffusione di informazioni non corroborate che possono influenzare la posizione e l'onore degli sportivi dell'FC Barcelona."