Uno dei giocatori che erano stati collegati nelle ultime settimane al Barcellona, a costo zero, è Wilfried Zaha, ala 30enne del Crystal Palace. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le ultime informazioni provenienti dal Regno Unito indicano che c'è un concorrente, il Chelsea. I Blues sono alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo e l'ivoriano, in scadenza di contratto, rappresenta un'opportunità da non perdere.