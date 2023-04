Sale l'ottimismo in casa Barcellona per il probabile ritorno di Leo Messi al Camp Nou. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Xavi attende con impazienza il ritorno di Messi e parla regolarmente con il suo ex compagno di squadra, cosa che non ha nascosto né in privato né in pubblico. E visto che l'argentino non ha escluso il ritorno, il tecnico è così entusiasta che sta già programmando la prossima stagione contando di avere Leo in rosa. Con la sua eventuale seconda parentesi al Barcellona, Messi potrebbe generare il 25% delle entrate del club.