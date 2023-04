Il ritorno di Lionel Messi al Barcellona non è affatto impossibile. I blaugrana, rivela Marca, contano di riportare la Pulce in Catalogna anche per un motivo strettamente economico: con il campione argentino la dirigenza blaugrana si aspetta di attirare più soci per la costruzione del nuovo stadio. A tifare per Messi è pure Xavi, suo storico amico, non Piquè, che ha salutato il club lo scorso gennaio. Proprio l'assenza del difensore gioca in favore del Barcellona: tra i due infatti, il rapporto era tutt'altro che buono.