Il, nonostante l'entusiasmo sportivo riportato in Catalogna da Xavi Hernandez, deve far fronte a. I blaugrana, malgrado diversi obiettivi di mercato di calibro molto elevato, attualmente non possono operare a causa della situazione finanziaria che grava sulla società come un fardello. Il vice presidente del Barça,, si è espresso ai microfoni di Sport proprio in merito alla situazione complessa a cui il club deve riuscire sopperire: 'Il bilancio, attualmente, rappresenta la grana principale.. Inoltre, Circa". Queste le parole, di Romeu, in vista della prossima assemblea dei soci, programmata per il 16 giugno, che si prospetta quanto mai incandescente.- Oltre allache la società catalana sta portando avanti, come dimostra ilche verserà nei conti del clubil Barcellona punta tanto anche suiper cercare di iniziare il percorso di risanamento dei bilanci. Il prossimo 16 giugno, oltre a valutare il da farsi per uscire da una situazione che è vicina a non ritorno, i soci voteranno la possibilità di. Se la cessione dei diritti televisivi dovesse ricevere il via libera, sarebbero pronti a subentrare diversi investitori.- Attualmente, il monte ingaggi si aggira sui, cifra che supera di gran lunga qualsiasi club in Europa, e che non è affatto giustificata dai recenti risultati sportivi. IlReal Madrid, squadra campione di Spagna e d'Europa, ha il totale del monte ingaggi che si aggira intorno ai 400 milioni di euro, esattamente 100 milioni di euro in meno. Proprio per questo, dal ritiro della Spagna, si è espresso proprio in merito alla possibilità di diminuire il proprio stipendio: ". Non ci è stato proposto ancora nulla, ma credo che sia sempre meglio essere diretti".