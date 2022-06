IMAGEN @JijantesFC



Acaba de aterrizar JORGE MENDES en Barcelona para encontrarse con la directiva culer #mercato pic.twitter.com/EVSinhqZAA — Gerard Romero (@gerardromero) June 8, 2022

. Il potente procuratore, che tra i suoi assistiti annovera grandi nomi come, è arrivato in città e sono diversi i nomi che possono finire sul tavolo dei discorsi con i blaugrana: da, corteggiato dallo, ache può lasciare il Barça, fino a nomi che piacciono a Xavi come