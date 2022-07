Il Barcellona sogna il ritorno di Leo Messi, ma per davvero. Il primo a crederci è il presidente del club Joan Laporta, che nel 2023 - quando scadrà il contratto col Psg - vorrebbe riportare la Pulce al Barça. Per riprenderlo però servirà innanzitutto l'ok di Xavi, e poi, chiaramente, anche la volontà del giocatore di tornare in Spagna.