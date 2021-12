Futuro sempre più in bilico al Barcellona per l'attaccante brasiliano Philippe Coutinho, sotto contratto fino a giugno 2023. Il brasiliano non rientra nei piani della società e potrebbe partire in prestito già a gennaio, coi blaugrana disposti a pagare parte del suo ingaggio. Un ritorno al Liverpool o il trasferimento al Flamengo sono in questo momento le ipotesi più calde.