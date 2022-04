Come riferisce l'edizione odierna di Sport, il Barcellona si sente più vicino a Robert Lewandowski per rinforzare l'attacco a partire dalla prossima stagione. Il calciatore polacco non ha registrato passi avanti nella trattativa col Bayern Monaco per prolungare il contratto in scadenza nel 2023 ed è seriamente intenzionato a valutare il trasferimento nel campionato spagnolo.