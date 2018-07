Willian apre la porta al Barcellona, questa la bomba di mercato di As.com. L'attaccante brasiliano è disposto a lasciare il Chelsea, ma il patron Abramovich non è in vena di fare sconti. L'ex Shaktar e Anzhi è la prima scelta per l'attacco blaugrana assieme ad Eden Hazard, su cui però c'è forte l'interessamento del Real Madrid. Tutto su Willian allora, che nel frattempo strizza l'occhio alla destinazione catalana.