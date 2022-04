Le strade tra il 18enne Xavi Simons e il Barcellona potrebbero riunirsi dopo due anni. Il trequartista olandese aveva lasciato i Blaugrana per andare al Psg. Da quanto riporta Le Parisien, il giocatore non ha ancora trovato l'accordo con il club parigino per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno) e il Barcellona sta monitorando la situazione.