Contratto con scadenza al 30 giugno 2023 con possibilità di proroga unilaterale da parte del calciatore

Riduzione del 20% dell'ingaggio nel 2020/21 recuperandone il 10% nel 2021/22 e un altro 10% nell'anno successivo con interessi annuali del 3%.

Pagamento dei premi fedeltà in attesa di riscossione gli interessi.

Volo privato per l'Argentina a Natale per tutta la famiglia di Messi.

Palco privato per le famiglie Messi e Suarez al Camp Nou.

Bonus di 10 milioni di euro alla firma del contratto.

Riduzione della clausola rescissoria fino a 10mila euro.

Aumento della retribuzione in caso di aumento delle tasse.

Rinnovo di contratto di Pepe Costa, un collaboratore del club diventato negli anni quasi un assistente personale di Messi.

L'impegno da parte del club di pagare a Rodrigo Messi (il fratello), tutte le commissioni che gli erano dovute.

Le lacrime di, quando in conferenza stampa salutava ufficialmente ilerano l'ultimo atto di una telenovela che andava avanti da ormai tempo. Il quotidiano El Mundo è tornato sulla vicenda che ha visto. Tra queste, ce ne sarebbero alcune particolari come quella di avere un palco riservato al Camp Nou per la sua famiglia e quella di Luis Suarez, suo grande amico ma non solo. Messi aveva chiestoIl quotidiano riporta di aver avuto accesso alle mail tra il padre di Messi (Jorge), gli avvocati di famiglia e il Barcellona. Di seguito, t