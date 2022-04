Durante un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, Dani Alves ha dato alcuni consigli alla dirigenza del Barcellona: "Non spenderei molti soldi per Haaland, mentre per Mbappé si, penso sia un giocatore più completo". Il terzino brasiliano ha anche parlato del suo ex compagno di squadra Lionel Messi: "Se n'è andato, ha provato qualcosa di diverso ma ora è tempo che torni a casa, fosse per me, andrei da Messi e lo riporterei a Barcellona".