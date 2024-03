Barcellona, De Jong e Pedri vanno ko: scatta l'allarme in vista del Napoli

Due pesanti tegole si abbattono sul Barcellona ad appena 9 giorni dalla partita di ritorno dalla fondamentale partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. Dopo l’1-1 dell’andata, si gioca allo Stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic il prossimo 12 marzo. In occasione della sfida di Liga contro l’Athletic Bilbao, i blaugrana hanno perso per una doppia distorsione alla caviglia Frenkie de Jong, costretto ad abbandonare il terreno di gioco sulla macchinina elettrica in dotazione al personale medico presso lo stadio, e successivamente Pedri, che è uscito addirittura in lacrime.



AI MINIMI TERMINI - In attesa che i due calciatori svolgano gli esami medici di rito, Xavi rischia di presentarsi all’appuntamento che vale una stagione per il Barcellona senza due pedine fondamentali, peraltro già vittime di gravi problemi fisici nel corso di questa stagione. Per il centrocampista olandese si tratta di un nuovo problema alla caviglia dopo quello che lo aveva tenuto ai box da settembre a novembre, mentre Pedri si era fermato da fine agosto a fine ottobre per una lesione muscolare. Il Barça ha già perso nel corso di questa annata Gavi, a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio in un impegno con la nazionale spagnola, e rischia di arrivare alla sfida del 12 marzo coi calciatori contati nel reparto centrale.



DOVE VEDERE LA SFIDA - Barcellona-Napoli, sfida valida per gli ottavi di finale di ritorno della UEFA Champions League 2023/2024, si disputerà martedì 12 marzo a partire dalle ore 21.00 e potrà essere seguita in diretta in chiaro su Canale 5 ed a pagamento sui canali di Sky Sport (canali da definire). La diretta streaming avverrà invece su Mediaset Infinity in maniera gratuita e su Sky Go e Now in abbonamento.