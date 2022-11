Il Barcellona dovrà fare cassa nel prossimo mercato, per sopperire ai debiti accumulati negli ultimi anni e al mancato passaggio del turno in Champions League. Un nome alla ribalta come possibile partente in casa Blaugrana è quello di Frenkie De Jong, cercato da Chelsea, Liverpool e Manchester United. Nonostante ciò il centrocampista olandese ha dichiarato in un'intervista a De Telegraaf di voler rimanere al Barcellona per altri dieci anni. Il metronomo della nazionale Oranje ha le idee chiare: la sua volontà è quella di diventare una bandiera del club catalano.