Frenkie De Jong ha parlato così del possibile ritorno di Messi e del rapporto con la dirigenza: "Messi è un giocatore fantastico. Sarebbe fantastico se tornasse. Ma non so se accadrà. Il mio rapporto con Joan Laporta è buono. In realtà, non è mai stato male. Certo, c'è stata questa situazione la scorsa estate, ma il mio rapporto con lui è buono".