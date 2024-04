Barcellona, Deco non si arrende: 'Xavi? Felici se decide di restare'

Ilcrede ancora a un futuro conin panchina. Da tempo il tecnico ha annunciato l'addio ai blaugrana al termine della stagione, nonostante il recente rinnovo di contratto, e ha confermato questa intenzione, ma la dirigenza catalana è convinta di poter ancora convincere l'ex centrocampista a cambiare idea., direttore sportivo del Barça, ha parlato a Sky Sport pochi minuti prima del calcio d'inizio della sfida con il Paris Saint-Germain, valida per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League: "Non possiamo essere tranquilli, è un quarto di finale di Champions e sarà difficile, con i risultati sempre in bilico. Il PSG è una grande squadra. Mi sarebbe piaciuto giocare questa partita".

- "Non cambieremo modo di giocare, come non lo farà il Paris Saint-Germain. Dobbiamo restare concentrati, potevano arrivare altri gol da una parte e dall'altra all'andata, quindi è tutto da giocare".- "Stiamo ancora provando a convincerlo a restare? Il progetto del Barcellona comprende Xavi, ha un contratto, ma ha preso una decisione mesi fa. Vediamo piano piano, spero che si possa tornare a parlare. Ora però pensiamo alla partita, se poi Xavi decidesse di restare noi saremmo felicissimi".