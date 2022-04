Il Barcellona è al lavoro per convincere Ousmane Dembelé a firmare il rinnovo del contratto. Il contratto dell'attaccante è in scadenza a giugno e secondo la stampa spagnola ha un principio d'intesa con il Psg, ma i blaugrana vogliono fare un altro tentativo per provare a trattenerlo. La richiesta del suo entourage, però, è di 20 milioni di euro di commissione. Alta, altissima.