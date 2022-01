Mateu Alemany habla de la situación de Ousmane Dembélé pic.twitter.com/dTSPtXr99y — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 20, 2022

per la partita di questa sera contro l'Athletic Bilbao, valevole per gli ottavi di finale di Coppa del Re.Una scelta ben precisa adottata dal club catalano per mettere alle strette il calciatore francese e il suo agente, che continuano a non dare segnali nell'ottica di un possibile rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Già nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatoreaveva espresso la sua posizione, condivisa dalla società: "".- Una situazione di stallo totale tra le parti, nonostante lo stesso tecnico si fosse speso in prima persona per garantire la centralità di Dembelé nel suo progetto. Le altissime richieste presentate dall'entourage del giocatore per ingaggio e commissioni hanno irrigidito i rapporti e sull'argomento è intervenuto pure il"I contatti vanno avanti dallo scorso luglio, da quando sono arrivato, eNon vogliamo tenere calciatori che non credano in questo progetto".(mentre la Juve, a cui il ragazzo è stato accostato in passato, è più defilata), disposta a garantirgli un contratto molto importante. A soli 6 mesi dalla scadenza, l'attaccante difficilmente consentirà al Barcellona di ottenere un cospicuo indennizzo per il suo addio e per questoche permetta di scongiurare la partenza a parametro zero in estate, dopo aver investito qualcosa come 140 milioni di euro per lui nell'estate 2017.