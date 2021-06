Il Barcellona vuole liberarsi di Philippe Coutinho. Come riporta il quotidiano catalano Sport, il trequartista brasiliano è ormai totalmente fuori dal progetto tecnico dei blaugrana e durante la finestra di mercato estiva si cercherà una nuova sistemazione. Everton e Arsenal, infatti, sono pronte a sfidarsi per riportare il giocatore in Inghilterra.