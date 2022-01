L'imminente cessione dialriavvicinaallae di conseguenza cambia non solo i piani dei bianconeri, ma anche quelli del. L'ex centravanti di Real Madrid, Chelsea e Atletico era la prima scelta di Xavi per rinforzare l'attacco, ma i blaugrana sono corsi ai ripari: ora a tutta su. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell'avanzata del gabonese, sondato anche dalla Juve in caso di addio di Morata, ora l'arrivo dell'ex Dortmund in Catalogna prende sempre più forma.- L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, a firma di The Athletic, e trova conferme in Spagna:, non sono previsti oneri per il trasferimento né opzioni di riscatto in favore del Barça. Una soluzione temporanea dunque, per un giocatore che ha rotto con l'ambiente Gunners e il tecnico Mikel Arteta, ma restano ancora alcuni nodi da scogliere e che riguardano essenzialmente. E per risolvere il problema non basta l'intesa tra i club: il Barcellona deve sempre fare i conti con i paletti imposti dalla Liga, come già accaduto per l'iscrizione die che coinvolge anche(arrivato dai Wolves), e solo risolvere l'intricata questionepotrebbe dare più margine di manovra alla dirigenza.: è corsa contro il tempo per mettere a posto tutte le tessere del puzzle.