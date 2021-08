Secondo quanto riportato da Marca, dopo Pique anche Sergi Roberto e Sergio Busquets stanno trattando la riduzione del loro stipendio per permettere al Barcellona di rispettare le regole imposte dalla Liga. In particolare il terzino andrebbe a prendere più o meno la stessa cifra complessiva di ora ma spalmata in più anni, mente il nuovo capitano vedrà abbassarsi del 25% il suo guadagno.