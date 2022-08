Arrivano importanti aggiornamenti riguardo la particolare situazione in casa Barcellona che aveva impedito fino ad ora di registrare tutti i nuovi acquisti. A poche ora dal debutto contro il Rayo Vallecano infatti, i Blaugrana sono riusciti a iscrivere nelle liste Lewandowski, Kessie, Christensen, Raphinha più Dembelé e Sergi Roberto, che avevano rinnovato il contratto in scadenza. Tutti i nuovi arrivati tranne Koundé, che però non è comunque al momento disponibile per giocare a causa di un'operazione fatta a fine stagione.



PIANO RIUSCITO - In giornata il Barcellona aveva reso noto di aver ceduto un'altra percentuale delle quote dei Barca Studios (il 24,5 %) che si aggiunge alle vendite già compiute negli scorsi mesi. L'incasso di oggi pari a 100 milioni di euro ha permesso ai Blaugrana di completare l'iscrizione dei giocatori acquistati in estate ed evitare che potesse entrare in vigore quella clausola che avrebbe permesso a Kessie e Christensen di liberarsi a zero.