Il Barcellona va a caccia di risorse sul mercato. Il club blaugrana ha emesso nella giornata di oggi bond per la cifra complessiva di quasi 2 miliardi di euro con l’obiettivo di finanziare la ristrutturazione del Camp Nou, come parte del progetto Espai Barça. Lo scrive Reuters, spiegando che la società catalana ha accettato di corrispondere interessi compresi tra il 6% e il 7,22% agli investitori, a seconda delle scadenze.



L'ACCORDO - Il club spagnolo ha dichiarato ad aprile di aver siglato un accordo per un finanziamento del valore di 1,45 miliardi di euro con investitori tra cui Goldman Sachs e JP Morgan, operazioni che gli consentiranno di rinnovare l’impianto di casa. Il bond è probabilmente finalizzato a rifinanziare questo debito, anche se non ci sono al momento indicazioni ufficiali a tal proposito.