Momento difficilissimo in casa Barcellona. La sconfitta di ieri in casa contro l'Osasuna ha regalato matematicamente la Liga al Real Madrid. La panchina di Setien adesso balla pericolosamente e in vista, tra tre settimane, c'è la sfida di Champions League contro il Napoli. Il tecnico blaugrana ha parlato a margine della partita di ieri:



"Dovendo fare autocritica ovviamente ci sono cose da migliorare. Ma ci sono anche cose che abbiamo fatto bene. C'è la frustrazione del momento, abbiamo perso la Liga. Ma sono convinto che dopo qualche giorno di riposo la squadra sarà molto più carica. Se ci sarò sulla panchina del Barcellona in Champions? Lo spero ma non lo so. Vedremo...'.