Ferran Torres è pronto a diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Il 21enne attaccante è arrivato intorno alle 9 all'​Hospital de Barcelona per completare i test medici, in giornata è prevista la firma sul contratto fino al 2027. I blaugrana pagheranno l'ex giocatore del Valencia 55 milioni di euro più bonus, alcuni di questi non semplici da raggiungere, come il successo in Champions League del club catalano o la conquista del Pallone d'Oro da parte di Ferran.



ASPETTI BUROCRATICI - Voluto fortemente da Xavi, Ferran dovrebbe prendere il numero 11 lasciato libero da​ Yusuf Demir, che dovrebbe tornare al Rapid Vienna. Il Barcellona è al lavoro per iscrivere regolarmente lo spagnolo e Dani Alves alle lista della Liga entro il 3 gennaio, quando aprirà ufficialmente il calciomercato. Per questo non sono esclusi addii nei prossimi giorni, tra questi quello della punta olandese Luuk de Jong.