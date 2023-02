Declaración de @tebasjavier, presidente de LaLiga, a raíz de las publicaciones sobre la relación entre Enríquez Negreira y el FC Barcelon pic.twitter.com/eaeTIlMqBc — LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) February 16, 2023

. I dubbi non esistono, le prove sono evidenti e anche lo stesso club catalano non ha smentito di aver pagato per queste prestazioni definite però soltanto di "consulenza". A prendere parola, con un video-messaggio, è stato oggi il presidente della Liga,che neldi quanto fatto dal club catalano ha poi ribadito chepotrà essere messa in atto in quanto il"Nel 2018 , ma anche negli anni prima, i regolamenti di conformità, che controllano i conflitti di interesse del Barcellona e del CTA, non hanno funzionato., né negli importi pagati, né nei fatti".“Non è possibile che ci siano sanzioni disciplinari.- “A livello sportivo non è possibile intervenire, ma potrebbe esserlo a livello penale. Ora la Procura sta indagando sui fatti nel caso in cui possa esserci un reato tra privati ​​in ambito sportivo. Vediamo come finisce questa indagine. Noi della Liga aspetteremo e rispetteremo le indagini che la Procura sta per fare. Se si deciderà di presentare un ricorso allora lì prenderemo le nostre decisioni. Se non ci sono reclami penali nei confronti del club allora questi fatti saranno archiviati"."Chiederemo al CTA e al membro della Liga che ha designato quali arbitri andare alle partite, se per caso Negreira sia intervenuto in qualche designazione. Sia esteticamente che eticamente queste cose non possono succedere nel calcio spagnolo".