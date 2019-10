Tra i grandi nomi spuntano anche i "pesci piccoli" nell'orbita Barcellona e Real Madrid. Le due spagnoli pensano a rafforzare anche le seconde linee, soprattutto nel prossimo mercato di gennaio, dove i big saranno ancora fuori portata. Il Mundo Deportivo stila una lista di nomi di giovani promesse alle quali i due top club sarebbero interessati in ottica futura: da ​Eduardo Camavinga 16enne del Rennes a ​Kai Havertz 20enne che sta esplodendo nel Leverkusen, passando per l'attaccante ​Donyell Malen del PSV e Myron Boadu (18 anni dell'AZ Alkmaar). La linea green di Barcellona e Real Madrid non viene solo dalle straordinarie cantere ma anche da mercato. Chi si aggiudicherà il prossimo baby fenomeno?