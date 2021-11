Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi in attacco per il mercato di gennaio. I pochi gol segnati in questa prima parte di stagione, 22 in 18 partite, hanno reso necessario un intervento sul mercato di riparazione. Il Mundo Deportivo fa la lista di tutti i nomi seguiti partendo dalla punta fino alle soluzioni ibride.



Come punta si seguono i profili di Cavani in scadenza con il Manchester United, Werner sempre meno impiegato al Chelsea, la giovane stella argentina del RIver Plate Julian Alvarez e la punta brasiliana del Basilea Arthur Cabral. Come esterni si seguono i profili di Lingard e Sterling entrambi i margini di United e City. Le soluzioni ibride sono quelle di Dani Olmo del Red Bull Lipsia e Adeyemi del RB Salisburgo.