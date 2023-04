Dalot: Il portoghese era il più vicino un anno fa. Ci sono state indiscrezioni sul fatto che avrebbe potuto lasciare Old Trafford, ma alla fine è rimasto. Ha ancora un anno di contratto e il Barça non distoglie lo sguardo.

Pavard: La sua firma è una delle più complicate. Il Bayern Monaco chiede molti soldi per lui e i blaugrana sono coinvolti in una crisi economica.

Meunier: come Dalot, il belga è uno dei più chiacchierati. Il Dortmund lo ha sotto contratto fino al 2024 e il club catalano studia la sua firma a costo zero.

Foyth: Il Villarreal ha complicato le trattative per l'argentino. Nel mercato passato la direttiva blaugrana ha avuto dei colloqui con l'agente del giocatore, ma non hanno raggiunto nessun accordo. Nonostante ciò, il club spagnolo ha ancora gli occhi puntati su di lui.

Frimpong: è il più ambito. Il Barça ha una forte concorrenza, soprattutto dalla Premier League. La giovane stella del Bayer Leverkusen è valutata 50 milioni di euro.

Mazraoui: Nelle ultime ore, il marocchino è il giocatore che il Barça vuole di più. Il terzino del Bayern ha espresso pubblicamente il suo sconforto per via dello scarso impiego nel club bavarese e l'idea di cambiare aria è una sua priorità assoluta.

Ilcontinua con il compito in sospeso di firmare un terzino destro. Le perdite di Sergiño Dest e Héctor Bellerín hanno lasciato un grande vuoto in questa posizione la scorsa stagione, che Jules Koundé e Ronald Araujo di solito si scambiano. Pertanto, Xavi ha chiarito alla direzione sportiva che l'ingaggio di un giocatore in grado di riempire questo posto vacante è unae, secondo Mundo Deportivo, ci sono fino a sei giocatori nella lista.