Una delle priorità del Barcellona è riuscire a trovare il sostituto di Sergio Busquets. Il leggendario centrocampista è in contatto con l'Inter Miami, ed ha un età per cui non può giocare tutte le partite. Secondo Fichajes, i tre possibili successori dello spagnolo sono: Sofyan Amrabat, N'Golo Kanté e Rubén Neves.