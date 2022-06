Come riferisce As, il centrale del Siviglia Jules Koundé continua ad essere la prima scelta del tecnico del Barcellona Xavi per rinforzare il reparto difensivo. La recente approvazione dei soci del club della vendita dei diritti tv per 600 milioni di euro può sbloccare il mercato blaugrana, anche se la valutazione del giocatore francese resta molto alta, non inferiore ai 65 milioni di euro.