Quique Setién, nuovo allenatore del Barcellona, si è presentato oggi pomeriggio:







"Non ho aspettato nemmeno cinque minuti nell'accettare la proposta quando mi è arrivata. Non avrei mai pensato che il Barcellona mi avrebbe ingaggiato. Non ho titoli né un ampio curriculum, ma l'amore per questa filosofia e l'aver fatto giocar bene le mie squadre, ma non pensavo potesse essere sufficiente".