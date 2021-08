Secondo Sport, il Barcellona e Lionel Messi avrebbero trovato l'accordo per prolungare il contratto scaduto il 30 giungo scorso fino al 2026. Il fenomeno argentino infatti, da quando è stato eletto Laporta, si è mostrato disponibile a trattare, con l'ufficialità dovrebbe arrivare al suo rientro dalle vacanze. L'accordo prevede una riduzione del 50% dello stipendio, motivo per cui la Pulce ha firmato per 5 anni.