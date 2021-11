Il Barcellona potrebbe rinunciare all'arrivo di Ferran Torres, a scriverlo è Marca. Secondo il giornale spagnolo i Blaugrana al momento non avrebbero i 70 milioni di euro richiesti dal Manchester City per acquistare lo spagnolo a gennaio. La trattativa non tramonterà definitivamente perché la volontà del calciatore è quella di lasciare il City lasciando margini per il suo arrivo al Barcellona la prossima estate.