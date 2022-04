In un'intervista ad AS, Ferran Torres, arrivato a gennaio al Barcellona dal Manchester City, ha parlato del suo compagno Ousmane Dembélé: "Non c'è squadra migliore per lui, vorrei che rimanesse ancora". Il francese è in scadenza a giugno e non ha ancora trovato un accordo con i Blaugrana per il rinnovo del contratto.