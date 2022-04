L'avventura di Ousmane Dembelé al Barcellona potrebbe continuare stando alle ultime indiscrezioni riportate da AS. L'esterno francese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora trovato l'accordo economico con il club. L'allenatore Blaugrana, Xavi, ha espresso il desiderio di rinnovarlo e anche la volontà del giocatore è la medesima, ecco perché rimane la fiducia di trovare una soluzione.