La prossima settimana il Barcellona vedrà Josep Maria Orobitg, agente di Sergio Busquets, per discutere del rinnovo di contratto del centrocampista spagnolo, in scadenza a fine stagione. Per ora non ci sono state offerte, ma la trattativa è complessa perché è emerso che sarà fatta una proposta di stipendio al ribasso. Sul capitano c'è un club saudita e l'Inter Miami, pronte ad offrire un ingaggio superiore. Lo riporta Mundo Deportivo.