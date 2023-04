Il Barcellona ha incontrato l'agente di Fabricio Díaz, per parlare del futuro del giocatore. Il club blaugrana si è "innamorato" di lui per via della sua prestazione nell'Uruguay U20 (ha segnato cinque gol e distribuito due assist in 8 partite). L'uruguaiano è nel mirino di diversi club importanti come Flamengo, Villarreal e River Plate. Come riportato da Jijantes, il Liverpool Montevideo, attuale club del giocatore, chiede otto milioni di euro per lasciarlo partire nel prossimo mercato estivo. Il suo contratto scade nell'estate del 2026 e, secondo gli stessi media, il suo futuro si deciderà dopo la Coppa del Mondo U20.