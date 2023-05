Il Barcellona resta al centro del ciclone per il caso Negreira, che vede coinvolta la società catalana con accuse di corruzione e frode sportiva che hanno portato non solo all'apertura di indagini in Spagna, ma anche da parte della UEFA. Non è bastato il colloquio avuto dal presidente blaugrana Joan Laporta con il numero uno della Federazione europea Aleksander Ceferin a placare gli animi, e nemmeno la licenza data al Barça per disputare le coppe europee. Resta l'ombra di possibili sanzioni che possano portare all'esclusione del club dalle competizioni europee e spunta una nuova ipotesi: che il barcellona giochi comunque in campo internazionale, ma lontano dal Vecchio Continente.



IDEA ASIA? - A lanciare l'indiscrezione è Onze, trasmissione che va in onda su TV3. Secondo quanto riferito, il Barça, in vista di possibili sanzioni che possano portare all'esclusione dalla prossima Champions League nonostante l’ottenimento della licenza per disputare la massima competizione europea per club, senza dimenticare quelle che potrebbero colpire il club in Spagna, starebbe valutando la possibilità di giocare tornei al di fuori dell'Unione Europea. Le possibilità studiate, che dovrebbero comunque passare dall'approvazione del consiglio dei soci blaugrana, portano ai campionati asiatici con un occhio particolare su quelli arabi, a cui il club potrebbe essere invitato a partecipare dalla Federcalcio del Paese di riferimento. Il tutto non a titolo gratuito: il Barcellona per prendere parte a queste competizioni, anche solo a titolo amichevole come ospite, riceverebbe una cifra importante che permetterebbe di porre rimedio, anche se parzialmente, a un'esclusione dalla Champions.