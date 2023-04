"Il Real Madrid è la squadra del Regime". La frase, pronunciata oggi dal presidente del Barcellona Joan Laporta nella conferenza stampa in cui si è difeso dalle accuse per il caso-Negreira, ha destato grande scalpore in Spagna e i Blancos hanno affidato la loro risposta a un video pubblicato dalla tv ufficiale del club: nel filmato, il Real ricorda che il Barcellona ha consegnato tre medaglie a Francisco Franco, leader del regime dittatoriale spagnolo per quasi 40 anni, dal 1936 al 1975, e lo ha nominato membro onorario del club nel 1965. il video racconta anche che il Camp Nou è stato inaugurato da José Solís Ruíz, uno dei fedelissimi di Franco, e che il Barcellona sarebbe stato salvato dalla bancarotta tre volte grazie a Franco. Inoltre, i catalani hanno vinto otto campionati durante il regime, mentre i giocatori del Real venivano "detenuti, esiliati e assassinati e la squadra smantellata".