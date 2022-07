Si tratta di un periodo complicato per Pique, in campo e fuori. Dopo la separazione, il centrale è in bilico e Xavi ha parlato in modo chiaro del suo futuro. "Qui partirà da zero, come tutti gli altri. Non faccio caso ai nomi ma solo alle prestazioni". E sullo sfondo resta l'ipotesi Mls: un trasferimento in America per lui renderebbe anche più comodo il vedere i propri figli.