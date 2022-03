Il futuro di Sergi Roberto al Barcellona è sempre più in bilico. Nel corso di un'intervista al Mundo Deportivo, il presidente Joan Laporta ha fatto il punto sul terzino: "A suo tempo gli era stato offerto il rinnovo di contratto ma non lo ha voluto firmare, ora sappiamo che essendo in scadenza potrebbe prendere altre strade. Deve chiarire le cose con se stesso e con noi, è tutto nelle mani dell'agente".