Il Galatasaray insiste per Memphis Depay, obiettivo per l'attacco del club turco. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la dirigenza ha già contattato l'entourage del giocatore per sottoporgli una proposta. Al momento però Depay, su cui c'è anche la Roma, non prende in considerazione Istanbul come destinazione. La priorità rimane quella di portare a termine il contratto con il Barcellona.