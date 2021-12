Nel giorno della prima sconfitta di Xavi sulla panchina del Barcellona (0-1 contro il Betis, gol di Juanmi), per l'allenatore spagnolo arriva un'altra brutta notizia: il centrocampista classe 2004 Gavi ha riportato una commozione cerebrale dopo una pallonata molto forte. Il club spagnolo ha comunicato le condizioni del giocatore attraverso un tweet: "Il giocatore Gavi è stato trasportato in un centro ospedaliero dopo la commozione cerebrale riportata nella partita odierna, in conformità al protocollo previsto".