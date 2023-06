Gavi è stato iscritto in modo ufficiale nella rosa del Barcellona che affronterà la prossima Liga. Il centrocampista tornerà a vestire la maglia numero 6, dopo aver indossato la 30, e dopo che il campionato spagnolo ha accettato il suo contratto da professionista fino al 2026. Telenovela dunque chiusa: Gavi resta nel club che l'ha lanciato nel grande calcio e che rischiava di perderlo a zero. Pericolo scongiurato e, anzi, per il classe 2004 è stata inserita una clausola di un miliardo di euro.



CAVILLI LEGALI - Il giocatore non era stato inserito nella distinta della prima squadra per motivi burocratici ma già dal 6 giugno al club catalano era pervenuto l’ok della Liga. Il Barcellona ha vinto infatti il ricorso dopo essere stato costretto, nei mesi scorsi, a proporre al giocatore un contratto giovanile. Il centrocampista era stato registrato come giocatore della squadra giovanile poiché il club aveva superato il limite di 200 milioni di monte ingaggi della rosa. Un accordo per tamponare la situazione insomma ma che gli avrebbe consentito di andare via a parametro zero in estate. Ora il pericolo è stato scampato e Gavi è a tutti gli effetti uno dei membri della squadra blaugrana.