La dirigenza del Barcellona è al lavoro per ingaggiare a parametro zero i possibili sostituti di Piqué, Andreas Christensen e Cesar Azpilicueta, rimanendo nel frattempo attiva su Jules Koundé e Matthijs de Ligt. Come scrive Sport, si pensa anche al sostituto di Jordi Alba e in quest'ottica va valutato l'interesse per José Gayà, bandiera del Valencia.