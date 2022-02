Il Real Madrid è storicamente un club che vuole inserire nel proprio rooster i migliori giocatori in circolazione ed in questi giorni sta tenendo monitorata la situazione in casa Bayern Monaco.



Dal club bavarese, dopo i rinnovi a 15 milioni di euro lordi per ​Leroy Sané Kingsley Coman, non è però ancora chiara l'idea intorno a Gnabri che andrà in scadenza a giugno 2023.



Come riporta Sky Germania, l'esterno ha chiesto un ritocco sull'ingaggio ma la situazione è ancora in stallo. Oltre che al Liverpool ed al Manchester United, ora anche le merengues sembrano farsi sotto per assicurarsi le prestazioni del 26enne tedesco per le prossime stagioni.