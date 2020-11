Antoin Griezmann, attaccante del Barcellona, che fatica a ripetere quanto fatto all'Atletico Madrid, si racconta in Spagna. Queste le sue parole, riportate da Marca: ""In un anno e mezzo ho avuto tre allenatori e una pandemia. Così è difficile, ho bisogno di tempo. Siccome non parlo, sono un bersaglio facile finché i candidati non parlano di me. Messi? ​Quando sono arrivato, parlai con lui e mi confessò che si arrabbiò molto per il mio primo rifiuto. Aveva fatto dei commenti pubblici su di me e io alla fine decisi di restare all’Atletico. Mi disse che una volta entrato nella sua squadra sarebbe stato fino alla fine al mio fianco, e questo lo noto ogni giorno".